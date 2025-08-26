0
Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину — Сийярто

13:00 26.08.2025

Венгрия могла бы, но не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметив, что его страна не желает зла украинскому народу.

Глава МИД напомнил, что на долю Венгрии приходится от 30 до 40% объема электроэнергии, импортируемой Украиной. «Таким образом, правительство могло бы создать большие проблемы для соседней страны, но мы не желаем вреда украинскому народу и украинским семьям. Мы выше этого», — сказал Сийярто в программе «Час борцов» на платформе YouTube.

Он отметил, что «украинцам хорошо бы помнить об этом, когда они будут в следующий раз решать, бомбить или нет нефтепровод „Дружба“.

