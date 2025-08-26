Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 220 военнослужащих в зоне СВО

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 220 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 160 человек, группировок «Запад» — свыше 220, «Южная» — свыше 185, «Центр» — до 400. В зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли свыше 190 человек, группировки «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.