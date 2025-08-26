Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко
13:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россияне благодаря одному из пунктов второго пакета мер против кибермошенничества будут знать о звонках из других стран, когда такие им поступают. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Разработанный пакет мер предусматривает введение запрета входящих вызовов с иностранных номеров. При этом все международные звонки будут маркироваться — это будет специальный индикатор.
«Таким образом, даже граждане, которые не установят самозапрет (на входящие с иностранных номеров — прим. ТАСС), будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства», — отметили в секретариате.
