Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне благодаря одному из пунктов второго пакета мер против кибермошенничества будут знать о звонках из других стран, когда такие им поступают. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Разработанный пакет мер предусматривает введение запрета входящих вызовов с иностранных номеров. При этом все международные звонки будут маркироваться — это будет специальный индикатор.

«Таким образом, даже граждане, которые не установят самозапрет (на входящие с иностранных номеров — прим. ТАСС), будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства», — отметили в секретариате.