0
0
52
НОВОСТИ

Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко

13:20 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне благодаря одному из пунктов второго пакета мер против кибермошенничества будут знать о звонках из других стран, когда такие им поступают. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Разработанный пакет мер предусматривает введение запрета входящих вызовов с иностранных номеров. При этом все международные звонки будут маркироваться — это будет специальный индикатор.

«Таким образом, даже граждане, которые не установят самозапрет (на входящие с иностранных номеров — прим. ТАСС), будут предупреждены, что звонок поступает из другого государства», — отметили в секретариате.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 26.08.2025
Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми
0
12
13:05 26.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 220 военнослужащих в зоне СВО
0
94
13:00 26.08.2025
Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину — Сийярто
0
104
12:32 26.08.2025
Вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами, а в ФРГ хочет повысить налоги — лидер АдГ
0
162
12:20 26.08.2025
Тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире — NYT
0
178
12:05 26.08.2025
В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ
0
190
12:00 26.08.2025
Залужный признал, что вся военная наука — в России
0
203
11:35 26.08.2025
Ученые Сбера предложили новый способ борьбы с галлюцинациями искусственного интеллекта
0
242
11:32 26.08.2025
Диверсия на «Северных потоках» имеет все признаки государственного терроризма — Сийярто
0
245
11:20 26.08.2025
Китай сделал Японии представление за призывы бойкотировать парад в Пекине
0
255

Возврат к списку