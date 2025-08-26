Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми
13:32 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Студентов, поступающих в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:20 26.08.2025
- Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко
- 13:05 26.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 220 военнослужащих в зоне СВО
- 13:00 26.08.2025
- Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину — Сийярто
- 12:32 26.08.2025
- Вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами, а в ФРГ хочет повысить налоги — лидер АдГ
- 12:20 26.08.2025
- Тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире — NYT
- 12:05 26.08.2025
- В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ
- 12:00 26.08.2025
- Залужный признал, что вся военная наука — в России
- 11:35 26.08.2025
- Ученые Сбера предложили новый способ борьбы с галлюцинациями искусственного интеллекта
- 11:32 26.08.2025
- Диверсия на «Северных потоках» имеет все признаки государственного терроризма — Сийярто
- 11:20 26.08.2025
- Китай сделал Японии представление за призывы бойкотировать парад в Пекине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать