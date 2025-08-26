Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студентов, поступающих в РФ на бюджетные места по основным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, предлагается обязать заключить договор о целевом обучении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

«Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, обучающиеся обязаны будут заключить договор о целевом обучении», — говорится в сообщении.