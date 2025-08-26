Обломки украинского БПЛА обнаружены в поле на юго-востоке Эстонии
14:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломки украинского беспилотника были обнаружены в понедельник в эстонской волости Эльва на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.
«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник <…>, который сбился с курса из-за российских помех [сигнала] GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии. На данный момент нет никаких признаков того, что это может быть российский БПЛА», — сказал Паллосон, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.
Он добавил, что «на месте происшествия по полю были разбросаны обломки» БПЛА, а также «была видна четко различимая воронка от взрыва». По словам главы службы внутренней безопасности, место, откуда прилетел беспилотник, «все еще устанавливается», однако это может быть в том числе Латвия.
