0
0
154
НОВОСТИ

Обломки украинского БПЛА обнаружены в поле на юго-востоке Эстонии

14:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки украинского беспилотника были обнаружены в понедельник в эстонской волости Эльва на юго-востоке страны. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник <…>, который сбился с курса из-за российских помех [сигнала] GPS и других средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего он оказался в воздушном пространстве Эстонии. На данный момент нет никаких признаков того, что это может быть российский БПЛА», — сказал Паллосон, его слова приводит портал национального гостелерадио ERR.

Он добавил, что «на месте происшествия по полю были разбросаны обломки» БПЛА, а также «была видна четко различимая воронка от взрыва». По словам главы службы внутренней безопасности, место, откуда прилетел беспилотник, «все еще устанавливается», однако это может быть в том числе Латвия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 26.08.2025
Экс-главком ВСУ Залужный предлагает изучать в школах «подвиг» неонацистов «Азова»*
0
24
14:32 26.08.2025
Мерц заявил о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским
0
104
14:12 26.08.2025
Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но тот отклонял разговор — СМИ
0
160
13:32 26.08.2025
Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми
0
186
13:20 26.08.2025
Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко
0
195
13:05 26.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 220 военнослужащих в зоне СВО
0
204
13:00 26.08.2025
Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину — Сийярто
0
222
12:32 26.08.2025
Вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами, а в ФРГ хочет повысить налоги — лидер АдГ
0
297
12:20 26.08.2025
Тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире — NYT
0
286
12:05 26.08.2025
В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ
0
288

Возврат к списку