0
0
176
НОВОСТИ

Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но тот отклонял разговор — СМИ

14:12 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп за последние недели предпринимал четыре попытки поговорить по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но последний отказывался от разговора. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что Трамп до этого шокировал Индию экспортными пошлинами в 25% и называл ее «мертвой экономикой». «Есть признаки того, что Моди почувствовал себя оскорбленным», — считают авторы. По их оценке, нежелание говорить с Трампом по телефону показывает, насколько индийский премьер раздосадован действиями хозяина Белого дома.

В статье отмечается, что в Индии отношение к Трампу значительно изменилось, в том числе из-за его заявлений о стремлении развивать отношения с Пакистаном.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она «всегда закупала большую часть военного оборудования у России» и является «наряду с Китаем крупнейшим покупателем» российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными. Повышенные пошлины должны вступить в силу 27 августа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 26.08.2025
Экс-главком ВСУ Залужный предлагает изучать в школах «подвиг» неонацистов «Азова»*
0
42
14:32 26.08.2025
Мерц заявил о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским
0
118
14:00 26.08.2025
Обломки украинского БПЛА обнаружены в поле на юго-востоке Эстонии
0
175
13:32 26.08.2025
Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми
0
198
13:20 26.08.2025
Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко
0
203
13:05 26.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 220 военнослужащих в зоне СВО
0
212
13:00 26.08.2025
Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии на Украину — Сийярто
0
229
12:32 26.08.2025
Вице-канцлер разбрасывается в Киеве миллиардами, а в ФРГ хочет повысить налоги — лидер АдГ
0
303
12:20 26.08.2025
Тарифы Трампа ускорят падение влияния США в мире — NYT
0
294
12:05 26.08.2025
В войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников — СМИ
0
295

Возврат к списку