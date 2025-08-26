Мерц заявил о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности западных стран повысить санкционное давление на Россию, если не состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Берлине он выразил мнение, что «сейчас ход за Москвой». «Если такого шага с российской стороны не последует, то необходимо будет усилить давление», — утверждал Мерц. «Для такого случая мы в Европейском союзе работаем над новыми санкциями. Американский президент [Дональд Трамп] со своей стороны не исключил новые штрафные пошлины», — сказал канцлер.