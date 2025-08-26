15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил преподавать школьникам «подвиги» боевиков националистического формирования «Азов»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Выступая гостем подкаста «Новая украинская школа», Залужный заявил, что существующая «гуманитарная подготовка» давно устарела. «Я бы ее заменил на „Азов“, подвиг „Азова“. <…> В военно-патриотическом воспитании очень важно знать, что кто-то уже это делал», — сказал он.