Экс-главком ВСУ Залужный предлагает изучать в школах «подвиг» неонацистов «Азова»*
15:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил преподавать школьникам «подвиги» боевиков националистического формирования «Азов»* (признано террористической организацией и запрещено в РФ).
Выступая гостем подкаста «Новая украинская школа», Залужный заявил, что существующая «гуманитарная подготовка» давно устарела. «Я бы ее заменил на „Азов“, подвиг „Азова“. <…> В военно-патриотическом воспитании очень важно знать, что кто-то уже это делал», — сказал он.
