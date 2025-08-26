В приграничных школах с высоким уровнем безопасности учеба будет проходить очно — Кравцов
15:12 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Занятия в приграничных субъектах в школах с высоким уровнем безопасности будут проходить в очной форме. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании в Национальном центре «Россия».
«Для тех школ [приграничных субъектов], которые безопасны для образовательного процесса, установлен очный режим обучения. Потому что никогда информационные технологии не заменят традиционную форму обучения», — сказал он.
Кравцов также рассказал, что сейчас разрабатывается комплексная программа по восстановлению поврежденных школ и колледжей приграничных регионов.
