Право пользования жилым помещением могут проверять перед регистрацией мигрантов в РФ

15:32 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД предлагает закрепить в правилах осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ обязанность проверять документы, подтверждающие право пользования жилым помещением при рассмотрении запросов о постановке мигрантов ‎на учет по месту пребывания. Это следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

«Проектом постановления правила [осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ] дополняются обязанностью проведения проверки документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, при рассмотрении запросов о постановке иностранных граждан ‎на учет по месту пребывания», — говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что новелла направлена на предотвращение мошеннических действий при обращении за предоставлением государственной услуги через портал «Госуслуг».

Кроме того, проектом предусматривается проверка информации об уплате госпошлины в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. Сделать это можно в том числе, направив межведомственный запрос в федеральное казначейство.

Также в правила вносятся изменения, предусматривающие проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной ‎и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, уполномоченного МВД и находящегося в его ведении федерального государственного унитарного предприятия, ‎и уполномоченной городом федерального значения Москвой организации после проведения соответствующих поверок сотрудниками подразделений ‎по вопросам миграции территориальных органов МВД России по аналогии ‎с действующим механизмом взаимодействия с указанными организациями ‎в отношении граждан РФ.

