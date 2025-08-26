0
Более 1 тыс. га лесов выгорело на Херсонщине, большая часть из-за ударов ВСУ — Сальдо

16:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 тыс. га лесов выгорело в Херсонской области, большая часть из-за ударов зажигательными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече у президента РФ Владимира Путина.

«Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. Противник нам добавляет — просто целенаправленно зажигательные снаряды бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью засажен, более 180 тыс. гектаров после Великой Отечественной войны засадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектаров уже выгорело», — сказал Сальдо.

