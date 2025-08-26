Более 1 тыс. га лесов выгорело на Херсонщине, большая часть из-за ударов ВСУ — Сальдо
16:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 тыс. га лесов выгорело в Херсонской области, большая часть из-за ударов зажигательными снарядами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо на встрече у президента РФ Владимира Путина.
«Пожароопасность увеличилась в связи с жарой. Противник нам добавляет — просто целенаправленно зажигательные снаряды бьют по полям, по посевам, по лесам. У нас же лес полностью засажен, более 180 тыс. гектаров после Великой Отечественной войны засадили, он уже сейчас крепкий, большой лес, сосновый в основном. Более тысячи гектаров уже выгорело», — сказал Сальдо.
НОВОСТИ
- 16:32 26.08.2025
- Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд
- 16:12 26.08.2025
- Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами
- 15:32 26.08.2025
- Право пользования жилым помещением могут проверять перед регистрацией мигрантов в РФ
- 15:12 26.08.2025
- В приграничных школах с высоким уровнем безопасности учеба будет проходить очно — Кравцов
- 15:00 26.08.2025
- Экс-главком ВСУ Залужный предлагает изучать в школах «подвиг» неонацистов «Азова»*
- 14:32 26.08.2025
- Мерц заявил о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским
- 14:12 26.08.2025
- Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но тот отклонял разговор — СМИ
- 14:00 26.08.2025
- Обломки украинского БПЛА обнаружены в поле на юго-востоке Эстонии
- 13:32 26.08.2025
- Все бюджетные места по программам высшего медобразования в РФ могут стать целевыми
- 13:20 26.08.2025
- Граждан предупредят о звонках из других государств — секретариат Григоренко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать