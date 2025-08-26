Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж намерен отменить закон о правах человека от 1998 года ради борьбы с нелегальной миграцией.

«Настроения в стране по этому вопросу варьируются от полного отчаяния до растущего гнева. Я сильно боюсь того, что этот гнев будет усиливаться, если не предпринять действий, не обновить контракт между правительством и народом и не вернуть доверие. Сейчас существует реальная угроза общественному порядку. Это последнее, чего мы хотим», — сказал политик, представляя свои предложения по борьбе с незаконной миграцией на мероприятии в аэропорту Оксфорда. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

Комментируя данные о том, что за последние годы в Великобританию нелегально попали через пролив Ла-Манш на надувных лодках около 180 тыс. человек, Фараж назвал сложившуюся ситуацию «вторжением». «Мы должны выйти из Европейской конвенции по правам человека. Без каких-либо „если“ и „но“. Это могло быть хорошей идеей 80 лет назад, но сейчас это не так. Мы должны отменить закон о правах человека от 1998 года, внесенный правительством [Тони] Блэра. Мы прекратим следовать Конвенции о статусе беженцев от 1951 года на пятилетний период и [отменим] другие барьеры, которые могут использоваться юристами в нашей стране для недопущения депортаций», — подчеркнул он.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство перебрались около 180 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.