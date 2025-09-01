Колумбийских наемников вербовали в состав ВСУ под видом трудоустройства в Европе

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники из Колумбии, обвиняемые в участии в боевых действиях против РФ в составе подразделений Украины, были завербованы на Ближнем Востоке, куда их отправляли под предлогом трудоустройства в Европе. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Коротков-Гуляев.

«В Колумбии существуют агентства по найму для работы в Европе. С людьми заключается договор, а потом их отправляют на Ближний Восток, где их встречают агенты спецслужбы Британии, — на этом этапе фактически осуществляется вербовка. Потом людей отправляют на Украину, где их встречают сотрудники СБУ и проводят распределение в зависимости от того, на что готов наемник, например, в карательные батальоны», — рассказал адвокат.