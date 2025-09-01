В Индии с нетерпением ждут визита Путина в декабре — Моди

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президента России Владимира Путина с нетерпением ждут в Индии в декабре для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече с Путиным.

«В декабре текущего года 1 миллиард и 400 миллионов индийцев с нетерпением вас ждут на 23-м по счету ежегодном саммите между нашими странами», — сказал Моди.