Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нарастила поставки удобрений странам БРИКС примерно на 20%, перенаправляет им колоссальные объемы. Об этом заявил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

«Что касается динамики поставок, то она очень позитивная. Мы сейчас видим рост поставок на 20% уже год к году», — сказал он, уточнив, что речь идет о поставках в Индию, Китай и Латинскую Америку.

«В принципе идет перенаправление колоссального объема удобрений в страны БРИКС, глобального Юга. Эта динамика будет продолжаться, особенно учитывая продолжающийся рост производства удобрений в России», — отметил Гурьев, напомнив, что по прогнозу РАПУ, экспорт удобрений РФ в 2025 году достигнет 44 млн тонн.