Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — заявил Си Цзиньпин.