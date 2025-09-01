0
0
121
НОВОСТИ

Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления

12:20 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — заявил Си Цзиньпин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 01.09.2025
На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
0
0
12:32 01.09.2025
Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
0
88
12:05 01.09.2025
Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации
0
134
12:00 01.09.2025
В России на четверть выросло число детей, ставших жертвами IT-преступлений — МВД
0
134
11:32 01.09.2025
Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства при израильском ударе
0
175
11:20 01.09.2025
ВС РФ «разрезали» группировку ВСУ на краснолиманском направлении — Кимаковский
0
196
11:05 01.09.2025
В Индии с нетерпением ждут визита Путина в декабре — Моди
0
199
11:00 01.09.2025
Колумбийских наемников вербовали в состав ВСУ под видом трудоустройства в Европе
0
214
10:32 01.09.2025
США приостановили выдачу большинства видов американских виз для палестинцев — NYT
0
255
10:20 01.09.2025
Украина не упомянута в Тяньцзиньской декларации ШОС
0
317

Возврат к списку