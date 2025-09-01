0
Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД

12:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греция не планирует участвовать в предоставлении гарантий безопасности Киеву на военной основе. Об этом министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил в интервью греческой газете Real News.

«Мы продолжим поддерживать Украину на международных форумах и будем активно участвовать в оказании гуманитарной помощи и содействия в целях развития, но не намерены участвовать в военном плане в обеспечении гарантий безопасности», — сказал Герапетритис.

Он также утверждал, что Греция в украинском вопросе занимает принципиальную позицию в пользу международного права. Глава МИД обосновал это тем, что такая позиция «абсолютно полезна для национальных прав» Греции. «Те, кто наивно и опасно считает нашу последовательную позицию ошибочной, должны знать, что, если мы отклонимся от позиции всеобщего верховенства международного права в пользу эфемерных сделок в сфере внешней политики, обращение к международному праву в наших собственных национальных вопросах станет уязвимым», — пояснил Герапетритис.

