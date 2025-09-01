На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
13:00 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число детей, начинающих в этом году обучение в первом классе, сократилось на Украине на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.
«В этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей (20% — прим. ТАСС)», — сказал Бабак в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». Он уточнил, что это предварительные цифры от местных управлений образования, точная информация от школ появится после 5 сентября.
По словам главы профильного комитета, такая динамика связана с «общей отрицательной демографией». При этом, по его словам, в текущем году шестилетних детей почти не вывозили за границу, а некоторые семьи даже возвращались. Бабак признал, что в будущем число первоклассников будет еще уменьшаться. Он сообщил, что всего на Украине этот учебный год начали 3,5 млн школьников, причем более 300 тысяч (порядка 10%) учатся дистанционно из-за границы.
