НОВОСТИ

Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%

13:05 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе — августе 2025 года нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В августе экспорт российского газа в Европу по данному направлению снизился на 2% по сравнению с июлем и вырос на 5,5% по сравнению с августом 2024 года — до 1,56 млрд куб. м.

