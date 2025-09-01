Экспорт российского газа в Европу по «Турецкому потоку» за 8 месяцев вырос почти на 7%
13:05 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в январе — августе 2025 года нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
В августе экспорт российского газа в Европу по данному направлению снизился на 2% по сравнению с июлем и вырос на 5,5% по сравнению с августом 2024 года — до 1,56 млрд куб. м.
НОВОСТИ
- 14:12 01.09.2025
- Почти все на Украине понимают необходимость уступок территорий — журналист Bloomberg
- 14:00 01.09.2025
- Более 10 новых заявок на присоединение от разных стран рассматривается в ШОС — Путин
- 13:56 01.09.2025
- Плоггинг-забег помог сделать чище парки и леса Оренбурга, Бузулука и Сорочинска
- 13:32 01.09.2025
- ПВО РФ сбила 260 дронов самолетного типа за сутки
- 13:20 01.09.2025
- Пора вернуть традиционные ценности в международную повестку — Путин
- 13:03 01.09.2025
- В жилом районе СЗАО, Покровское-Стрешнево открылась школа с инженерным профилем
- 13:00 01.09.2025
- На Украине стало на 20% меньше первоклассников, чем год назад
- 12:32 01.09.2025
- Греция не будет участвовать в предоставлении военных гарантий безопасности Киеву — МИД
- 12:20 01.09.2025
- Си Цзиньпин на заседании ШОС+ выдвинул инициативу глобального управления
- 12:05 01.09.2025
- Россия перенаправляет колоссальные объемы удобрений в страны БРИКС — глава ассоциации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать