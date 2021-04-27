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НОВОСТИ

Маркетплейс goods.ru теперь будет называться "СберМегаМаркет"

10:03 27.04.2021

Входящий в экосистему Сбера маркетплейс goods.ru меняет имя и теперь будет называться "СберМегаМаркет". На первом этапе ребрендинга изменятся логотип и фирменный стиль. Полный ребрендинг будет завершен в конце второго квартала 2021 года. Мобильное приложение маркетплейса уже обновлено, а сайт перенесен на домен sbermegamarket.ru и пользователи автоматически переадресуются на него.

«"СберМегаМаркет" имеет большое значение для развития экосистемы Сбера, - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. - Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют. Мы поставили перед собой цель войти в число крупнейших игроков на рынке электронной коммерции России к 2023 году, и "СберМегаМаркет" станет важным элементом для достижения этой цели». 

 «Благодаря синергии с экосистемой Сбера мы сможем сделать сервис "СберМегаМаркет" комфортнее и удобнее для пользователей, - говорит гендиректор "СберМегаМаркета" Соломон Кунин. - Среди ключевых партнерств ближайшего времени — подключение к платформе "СберМаркет", что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров. Это существенно повысит уровень сервиса и скорость доставки, а также позволит привлекать на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках нашей операционной модели».

Изменения никак не повлияют на клиентов маркетплейса и продавцов. Вся их информация, включая накопленные бонусные рубли, будет перенесена из личных кабинетов на "СберМегаМаркет", перезаключать действующие договора между маркетплейсом и продавцами не придется, а коммерческие условия сотрудничества не изменятся. Кроме того, сохранятся все доступные покупателям способы доставки, включая сервис «Закажи и забери», позволяющий бронировать товары и забирать в розничном магазине в тот же день.

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