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НОВОСТИ

Россия и Китай обсуждают совместную добычу угля в Забайкалье

19:00 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нацелена на дальнейшее увеличение поставок угля в Китай, стороны также прорабатывают возможность совместного освоения запасов угля на территории России, в частности на Зашуланском угольном месторождении в Забайкалье. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак по итогам заседания Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, его слова приводятся в сообщении кабмина.

«Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России, в частности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье», — сообщил Новак.

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