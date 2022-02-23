Цены на газ не зависят от остановка сертификации «Северного потока — 2» - Еврокомиссия

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Германии остановить процесс сертификации «Северного потока — 2» не влияет на цены на газ. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.



«В трубопроводе „Северный поток — 2“ нет газа. Что было остановлено, так это процесс одобрения трубопровода „Северный поток — 2“, которое необходимо для его ввода в эксплуатацию. А это означает, что остановка процесса утверждения не может повлиять на цены на газ», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.



Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство останавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. При этом он добавил, что «без этой сертификации „Северный поток — 2“ не может быть запущен».



