Жителям Запорожской области на день России начнут выдавать паспорта РФ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские паспорта начнут выдавать жителям Запорожской области на день России — 12 июня. Об этом сообщил во вторник глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Мы планируем на 12 число, на день России <…> выдавать первые сами по себе корочки — самые простые паспорта», — сказал он.

Балицкий уточнил, что за последние шесть дней принято около 200 пакетов документов на гражданство РФ и больше 2 тыс. заявок.