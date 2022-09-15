За 46 дней с Украины вывезено 3,25 млн тонн продовольствия — Минобороны Турции

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 3,25 млн тонн продовольствия было вывезено с Украины за последние 46 дней. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

«За 46 дней работы Совместного координационного центра в Стамбуле вывезено 3,25 млн тонн продовольствия с Украины. Поставки продолжаются в соответствии с запланированным графиком», — говорится в опубликованном заявлении.