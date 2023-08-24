Блогер Максим Кац* получил 8 лет колонии заочно по делу о фейках о ВС РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца* (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Максима Евгеньевича Каца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), и назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой.

Защита настаивает на невиновности Каца и намерена обжаловать приговор.