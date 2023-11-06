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НОВОСТИ

За оформление СберКарты во время акции Зеленый день начислят бонусы СберСпасибо

14:30 06.11.2023

В начале ноября Сбер запустил особые условия оформления СберКарты. Оформив Кредитную СберКарту, можно будет получить кешбэк в виде 2000 бонусов СберСпасибо (один бонус равен одному рублю). Для этого достаточно оплатить ею хотя бы одну покупку на сумму от 2000 рублей в первый месяц после оформления карты.
А для новых владельцев Дебетовой СберКарты предусмотрены 10% кешбэка бонусами СберСпасибо за покупки в супермаркетах до конца ноября.
Эти предложения банк делает клиентам в ходе акции Зеленый день, сообщает пресс-служба Сбера. Ими можно воспользоваться с 9 по 12 ноября, а для подписчиков СберПрайм+ акция стартует на три дня раньше – с 6 ноября – и продлится так же до 12 ноября.
Повышенные бонусы за оплату СберКартой в период акции будут начисляться и у партнеров программы лояльности – СберМаркета, Мегамаркета, Самоката, СБЕР ЕАПТЕКИ.

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