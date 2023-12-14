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НОВОСТИ

Никарагуа готово вместе с Россией противодействовать гегемонии США — вице-президент

11:20 14.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никарагуа вместе с Россией готово противодействовать гегемонии США и их европейских союзников. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо в среду в эфире никарагуанского телеканала Canal 4.

«Мы (Россия и Никарагуа — прим. ТАСС) поддерживаем друг друга во всех областях, на всех форумах, на всех пространствах Нового мира, работая вместе против незаконных действий имперского гегемонизма Соединенных Штатов и их европейских союзников», — подчеркнула Мурильо, комментируя визит в Москву спецпредставителя президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортеги Мурильо.

Как сообщалось в среду на сайте российского правительства, Ортега Мурильо встретился с вице-премьером РФ — главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили перспективные направления торгово-промышленного сотрудничества.

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