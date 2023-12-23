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НОВОСТИ

В экономическом совете ФРГ для поддержки Украины предложили поднять подоходный налог

14:10 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер выступила за повышение подоходного налога для поддержки Украины.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — заявила она газете Rheinische Post.

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