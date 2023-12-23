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Орбан: Мы не допустим, чтобы венгры отдавали свои деньги Украине

15:05 23.12.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрию не устраивает ни один из вариантов расширения финансовой помощи Украине за счет бюджета Евросоюза, предложенных Еврокомиссией. Как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet, правительство не намерено отдавать Украине деньги венгров.

«Если мы выделим Киеву 50 млрд евро из бюджета ЕС, то это также может означать, что мы отдаем деньги венгров. Поскольку сегодня в бюджете ЕС не так много денег, они должны откуда-то взяться. Есть два варианта, один из которых — осуществить совместный заем. У нас был неудачный опыт совместного заимствования средств для Фонда восстановления, созданного из-за пандемии коронавируса, и мы больше не будем это делать. С другой стороны, если мы не будем занимать деньги, то нам придется переводить средства из уже существующих статей бюджета, и это также может повлиять на деньги венгров. И мы не допустим, чтобы венгры отдавали свои деньги Украине», — заявил Орбан.

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