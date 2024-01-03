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В Швеции поставлен рекорд отрицательной температуры воздуха

14:00 03.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый температурный рекорд был установлен в Швеции минувшей ночью. В местечке Квиккйокк-Орреньярка в северном регионе Норрботтен столбики термометров опустились до отметки минус 43,6 градуса Цельсия.

Это самая низкая температура в январе в Швеции за последние 25 лет. «Это также самый низкий показатель за всю историю на этой станции. Это самая низкая температура с тех пор, как в 1888 году начали проводить измерения», — сказал метеоролог Виктор Бергман в интервью телеканалу SVT. Из-за холодов в нескольких пунктах на севере королевства были отменены рейсы поездов и автобусов.

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