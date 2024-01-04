Кишинев начинает облагать пошлинами поставки товаров в Приднестровье

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенная служба Молдавии сообщила о вступлении в силу ряда положений, согласно которым Кишинев начинает облагать пошлинами поставки товаров в непризнанное Приднестровье.

«Все экономические агенты, в том числе из приднестровского региона, будут уплачивать таможенные пошлины на общих основаниях», — информирует пресс-служба ведомства. В службе уточнили, что такие нововведения содержатся в новом Таможенном кодексе Республики Молдова от 2021 года. Ранее эти отношения регулировались законом о таможенном тарифе от 1997 года, согласно которому поступающие на левый берег Днестра товары облагались пошлинами только правительством Приднестровья.