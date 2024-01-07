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НОВОСТИ

В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива

15:05 07.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена начать производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива, чтобы вытеснить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявила глава Минэнерго Соединенного Королевства Клэр Кутиньо.

«Мы станем первой страной в Европе, помимо России, которая начнет производить передовое ядерное топливо», — сказала она. В ведомстве отметили, что правительство выделит 300 млн фунтов ($380 млн) для запуска производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива.

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