В Британии собирается начать производство передового ядерного топлива

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена начать производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива, чтобы вытеснить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявила глава Минэнерго Соединенного Королевства Клэр Кутиньо.

«Мы станем первой страной в Европе, помимо России, которая начнет производить передовое ядерное топливо», — сказала она. В ведомстве отметили, что правительство выделит 300 млн фунтов ($380 млн) для запуска производства высокопробного низкообогащенного уранового топлива.