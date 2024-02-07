Сбер сообщил дату «Зеленого марафона» – в этом году спортивный фестиваль пройдет 1 июня

15:05

Фото пресс-службы Сбера



Сбер анонсировал дату одного из крупнейших в мире беговых фестивалей: Зеленый марафон – 2024 пройдет 1 июня, в День защиты детей. Масштабный спортивно-благотворительный фестиваль для всей семьи пройдет в 60-ти городах страны.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, дата забега – День защиты детей – не случайна. Средства, собранные в рамках регистрации участников Зеленого марафона будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

«Каждому такому ребенку нужно особое внимание во время подготовки к школе, ведь ему необходима специализированная помощь в формировании так называемого «учебного поведения». Конечно, с этим сталкиваются все первоклашки, но детям с ментальными особенностями требуется намного больше усилий, чтобы овладеть школьными навыками. Поэтому наш «Зеленый Марафон» в этом году вновь поможет собрать средства на проведение в российских регионах таких занятий», – рассказал топ-менеджер банка в интервью «Ленте.ру».

Кузнецов также отметил тесную связь бегового состязания с олимпийскими традициями. «Ровно 10 лет назад, 7 февраля 2014 года, состоялось торжественное открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, к которым Сбер имел самое непосредственное отношение: мы были генеральным партнером игр и в рекордные сроки построили Олимпийскую медиадеревню, горный медиацентр и не имеющий на момент возведения мировых аналогов комплекс трамплинов «Русские Горки», – напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Все эти объекты действуют и сейчас. Да и в целом «Зеленый Марафон», который стартовал в 2012 году, за два года до Сочи-2014, появился благодаря этим Играм, которые стали мощным драйвером развития физической культуры и спорта в стране».

По словам Станислава Кузнецова, в «Зеленом марафоне – 2024» примут участие 60 городов по всей стране от Южно-Сахалинска до Калининграда. В каждом городе участники пробегут основную дистанцию – 4,2 км, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну. В некоторых городах будут и другие дистанции, забеги для детей, скандинавская ходьба.

В Москве старт вновь пройдет на Васильевском спуске, и традиционно будет самый широкий спектр дистанций: взрослые побегут 4,2, 10, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, в столице запланированы соревнования по скандинавской ходьбе на 4,2 километра и командный зачет, юные спортсмены также смогут пробежать разные дистанции «Участвовать может каждый независимо от уровня подготовки», – подчеркнул Станислав Кузнецов.

Помимо забега «Зеленый марафон» включает множество активностей: концерты, акции и конкурсы для детей и взрослых. В конце февраля откроется льготная регистрация на забег в Москве, бесплатная регистрация в регионах откроется в марте.