Столтенберг подчеркнул важность НАТО для США при противостоянии с Китаем
16:32 14.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что США нуждаются в «сильной НАТО» для противостояния с Китаем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии плановой встречи министров обороны альянса. Столтенберг также подчеркнул, что США «никогда не вели войну в одиночку», а только при поддержке союзников.
«Чем больше Америка озабочена размерами Китая, тем важнее сохранять НАТО сильной, поскольку США представляют собой 25% мировой экономики, но вместе США и страны НАТО представляют 50% мировой экономики и мировой военной мощи, что гарантирует нашу безопасность и защиту наших ценностей», — сказал генсек.
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