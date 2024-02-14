Столтенберг подчеркнул важность НАТО для США при противостоянии с Китаем

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что США нуждаются в «сильной НАТО» для противостояния с Китаем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии плановой встречи министров обороны альянса. Столтенберг также подчеркнул, что США «никогда не вели войну в одиночку», а только при поддержке союзников.

«Чем больше Америка озабочена размерами Китая, тем важнее сохранять НАТО сильной, поскольку США представляют собой 25% мировой экономики, но вместе США и страны НАТО представляют 50% мировой экономики и мировой военной мощи, что гарантирует нашу безопасность и защиту наших ценностей», — сказал генсек.