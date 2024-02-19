Киев предлагает союзникам отказаться от поставок снарядов другим странам и отдать все Украине
19:00 19.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС все свое военное производство направить на нужды Украины, отменив экспорт в другие страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам его выступления в формате видеоконференции на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
«Кулеба призвал европейские правительства заключать больше долгосрочных контрактов для установления новых производственных линий, совместно искать за пределами Европы снаряды, которые можно приобрести и отправить в Украину, а также отменить контракты на поставку европейских снарядов в третьи страны и перенаправить их на нужды украинского солдата», — говорится в сообщении МИД.
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