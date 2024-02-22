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НОВОСТИ

Территориальные воды Сомали будет охранять турецкий флот - СМИ

10:00 22.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Сомали ратифицировал соглашение с Анкарой, в соответствие с которым турецкому флоту доверена охрана морских районов государства, то есть территориальных вод Индийского океана и Аденского залива. Срок действия договоренностей составляет десять лет.

Наши турецкие братья будут защищать наши моря только в течение 10 лет в рамках этого соглашения. После 10 лет сотрудничества у нас уже будет свой флот для защиты наших морей - оптимистично заявил президент страны Хасан Шейх Махмуд, слова которого приводятся в издании Anadolu.

С его слов, ВМС Турции будут бороться в водах страны с терроризмом, внешними угрозами, пиратством и незаконным рыболовством, а также защищать побережье и содействовать в освоении морских ресурсов.  topwar.ru

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