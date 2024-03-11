Германии нечего добавить к отказу Шольца отправлять Taurus Украине — кабмин ФРГ
16:12 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кабмин ФРГ не комментирует идею о кольцевом обмене ракетами с Великобританией, в рамках которого Киев может получить от Лондона больше ракет Storm Shadow, новой информации по этому вопросу нет.
«Есть решение канцлера [Олафа Шольца], он его много раз объявлял, в добавок к этому нет новых данных, — сказал представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине. — Канцлер говорил, что ни напрямую, ни косвенно не хочет, чтобы немецкие солдаты были задействованы в этом конфликте, это остается актуальным».
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