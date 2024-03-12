Циклон «Филипу» обрушился на Мозамбик. Могут пострадать около полумиллиона человек

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тропический циклон «Филипу» обрушился на Мозамбик. Ураганный ветер скоростью 90-120 км/ч сопровождается обильными ливнями, сообщает портал Club of Mozambique.

По данным Национального института метеорологии Мозамбика, циклон «Филипу», который пришел на территорию страны в районе города Иньямбане — административного центра одноименной провинции, будет распространяться на юго-запад, в том числе в направлении столицы Мапуту. Власти страны предупреждают, что число пострадавших может составить в общей сложности около 525 тыс. человек, так как циклон способен охватить дополнительно провинции Софала, Газа и Мапуту.

Как сообщает портал Club of Mozambique, порывы ветра рвут электропровода, оставляют дома без кровли, вырывают опоры ЛЭП. Реки выходят из берегов и затапливают низкие места. Особенно пострадала провинция Иньямбане в центре страны.