Дефицит бюджета Франции за 2023 год окажется выше 5% — министр-делегат

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень дефицита бюджета Франции превысит 5% ВВП на фоне внешних факторов, включая замедление экономики КНР и конфликт на Украине. Об этом заявил отвечающий за государственные счета министр-делегат Тома Казенав в эфире радио France Info.

«Это будет больше 5%. Данные опубликует Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE — прим. ТАСС) на следующей неделе», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей утренней программы о возможном изменении озвученного ранее прогноза по дефициту бюджета за 2023 год, оценивавшегося на уровне 4,9% ВВП. «Дефицит будет выше, чем прогнозировалось, в связи с международной обстановкой, поскольку изменились экономические и международные факторы», — добавил он.

По его словам, государство получило меньше доходов, чем ожидалось, из-за «внешнего шока» в связи с «замедлением роста Китая, конфликтом на Украине» и «замедлением роста европейских партнеров», особенно Германии. Когда же его спросили, будет ли достигнута цель по снижению дефицита до 4,4% в 2024 году, как было объявлено ранее, он заявил, что Франция представит Еврокомиссии обновленную программу стабилизации экономики в ближайшее время.