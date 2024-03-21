Дефицит бюджета Франции за 2023 год окажется выше 5% — министр-делегат
13:32 21.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень дефицита бюджета Франции превысит 5% ВВП на фоне внешних факторов, включая замедление экономики КНР и конфликт на Украине. Об этом заявил отвечающий за государственные счета министр-делегат Тома Казенав в эфире радио France Info.
«Это будет больше 5%. Данные опубликует Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE — прим. ТАСС) на следующей неделе», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей утренней программы о возможном изменении озвученного ранее прогноза по дефициту бюджета за 2023 год, оценивавшегося на уровне 4,9% ВВП. «Дефицит будет выше, чем прогнозировалось, в связи с международной обстановкой, поскольку изменились экономические и международные факторы», — добавил он.
По его словам, государство получило меньше доходов, чем ожидалось, из-за «внешнего шока» в связи с «замедлением роста Китая, конфликтом на Украине» и «замедлением роста европейских партнеров», особенно Германии. Когда же его спросили, будет ли достигнута цель по снижению дефицита до 4,4% в 2024 году, как было объявлено ранее, он заявил, что Франция представит Еврокомиссии обновленную программу стабилизации экономики в ближайшее время.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать