Госдеп исходит из того, что контракт на транзит газа РФ через Украину не будет продлен
17:50 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация исходит из того, что истекающий в конце нынешнего года контракт на транзит российского природного газа через украинскую территорию не будет продлен. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.
«Это будет особенно важно в контексте того, что, по нашим ожиданиям, станет концом транзита [российского газа] через Украину в конце нынешнего года, когда истечет контракт на транзит», — сказал он на брифинге для иностранных журналистов, рассуждая о роли Турции в энергоснабжении в Европе.
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