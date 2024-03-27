Госдеп исходит из того, что контракт на транзит газа РФ через Украину не будет продлен

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация исходит из того, что истекающий в конце нынешнего года контракт на транзит российского природного газа через украинскую территорию не будет продлен. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Это будет особенно важно в контексте того, что, по нашим ожиданиям, станет концом транзита [российского газа] через Украину в конце нынешнего года, когда истечет контракт на транзит», — сказал он на брифинге для иностранных журналистов, рассуждая о роли Турции в энергоснабжении в Европе.