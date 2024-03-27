Путин пообещал, что музыкальные школы останутся в своем традиционном виде
19:22 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заверил, что в стране сохранятся традиционные музыкальные школы, они не будут превращаться «в клубы и кружки».
«Мы договорились о том, что музыкальные школы в традиционном еще с советского периода смысле слова мы не будем ни в коем случае уничтожать, превращать их в какие-то клубы и кружки», — сказал глава государства на встрече с работниками культуры Тверской области.
«Я считаю, что вопрос решен», — указал Путин.
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