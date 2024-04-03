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Препятствие МОК проведению Игр дружбы — узурпация права на спорт, считает Песков

13:20 03.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желание Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в РФ различных независимых спортивных состязаний, например, Игр дружбы, — это попытка узурпировать право на спорт. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментарию президента МОК Томаса Баха.

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Бах назвал Игры дружбы риском для всей спортивной системы и «политическими играми».

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта. Она неприемлема — неприемлема ни для кого», — подчеркнул Песков. «Нежелание руководства Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики — вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — добавил он.

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