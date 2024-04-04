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Послы ЕС в Словакии отказались почтить память советских воинов-освободителей — Фицо

09:20 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы государств — членов Евросоюза в Словакии отказались от участия в запланированной на четверг на мемориале «Славин» в Братиславе церемонии почтения памяти павших в боях с фашистами за освобождение города советских солдат, ссылаясь на приглашение туда послов РФ и Белоруссии. Об этом сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети.

«4 апреля исполняется 79 лет со дня, когда Братислава была полностью освобождена от гитлеровской германской армии, — сказал Фицо. — Больше всего за бесчинства, совершенные Гитлером и его кликой, заплатили народы бывшего Советского Союза <…> Возложение венков [на мемориале] „Славин“ — самое малое, что мы можем сделать, чтобы вспомнить страдания, которые причинил фашизм. На завтра мы пригласили всех послов стран ЕС и бывших союзников бывшего Советского Союза, и, конечно, послов РФ, Белоруссии и Украины. Это шокирует, но свои отказы от участия в официальной церемонии возложения венков послы [стран ЕС] обосновывают только тем, что они учитывают участие [в ней], естественное участие, российского и белорусского послов».

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