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Папа Римский Франциск рассказал, что его похороны будут упрощены

15:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск рассказал, что церемония его похорон будет упрощена, а тело после смерти не будет выставлено для прощания вне гроба. Об этом он говорит в только что опубликованной книге испанского журналиста Хавьера Мартинеса-Брокаля «Преемник», в которой рассказывает по большей части о своих отношениях с Бенедиктом XVI.

В частности, Франциск дал понять, что принятый до сих пор ритуал похорон главы Римско-католической церкви не будет соблюден после его смерти. Говоря о похоронах своего предшественника в начале прошлого года, нынешний понтифик указал, что «это будет последний такой ритуал — с телом Папы, выставленном для прощания без гроба, на катафалке». «Я уже говорил с церемониймейстером, и мы убрали многие вещи, нынешний ритуал был слишком пышный», — говорит Франциск. Он указал, что хотел бы «достойное простого христианина» прощание. Среди прочего устранена церемония закрытия гроба.

Ранее Франциск уже сообщал, что желает быть похороненным в папской базилике — Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Как отмечают местные наблюдатели, Франциск и в своих похоронах хочет сохранить сдержанный скромный стиль, которым отмечен его понтификат с первого дня, когда он отказался от роскошных вещей и папских апартаментов.

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