Папа Римский Франциск рассказал, что его похороны будут упрощены
15:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск рассказал, что церемония его похорон будет упрощена, а тело после смерти не будет выставлено для прощания вне гроба. Об этом он говорит в только что опубликованной книге испанского журналиста Хавьера Мартинеса-Брокаля «Преемник», в которой рассказывает по большей части о своих отношениях с Бенедиктом XVI.
В частности, Франциск дал понять, что принятый до сих пор ритуал похорон главы Римско-католической церкви не будет соблюден после его смерти. Говоря о похоронах своего предшественника в начале прошлого года, нынешний понтифик указал, что «это будет последний такой ритуал — с телом Папы, выставленном для прощания без гроба, на катафалке». «Я уже говорил с церемониймейстером, и мы убрали многие вещи, нынешний ритуал был слишком пышный», — говорит Франциск. Он указал, что хотел бы «достойное простого христианина» прощание. Среди прочего устранена церемония закрытия гроба.
Ранее Франциск уже сообщал, что желает быть похороненным в папской базилике — Санта-Мария-Маджоре (Богоматери Великой). Как отмечают местные наблюдатели, Франциск и в своих похоронах хочет сохранить сдержанный скромный стиль, которым отмечен его понтификат с первого дня, когда он отказался от роскошных вещей и папских апартаментов.
НОВОСТИ
- 16:12 04.04.2024
- ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ в Харьковской области
- 16:00 04.04.2024
- Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов — Путин
- 15:12 04.04.2024
- РФ придется или завозить рабочую силу, или повышать производительность труда — Путин
- 15:00 04.04.2024
- Консультант Госдепа считает, что Франция и Британия готовятся отправить войска на Украину
- 14:42 04.04.2024
- Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
- 14:32 04.04.2024
- Киргизия приостановила обслуживание карт «Мир» временно — премьер
- 14:25 04.04.2024
- Крымский курорт Сбера предложил разработать национальный стандарт отрасли гостеприимства
- 14:12 04.04.2024
- Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь основания НАТО вопросами о Patriot
- 14:00 04.04.2024
- Комиссия Кремля рекомендовала назначить Подносову председателем Верховного суда
- 13:45 04.04.2024
- Сбер представил новую версию модели Kandinsky
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать