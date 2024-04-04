Пашинян отправился в Брюссель для встречи с главой ЕК и шефом Госдепа США

18:45 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг отправился с рабочим визитом в Брюссель. Как сообщила пресс-служба правительства Армении, 5 апреля в Брюсселе запланирована встреча Пашиняна с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В рамках визита Пашинян встретится также с руководителем Международного агентства развития США Самантой Пауэр.