Пашинян отправился в Брюссель для встречи с главой ЕК и шефом Госдепа США
18:45 04.04.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг отправился с рабочим визитом в Брюссель. Как сообщила пресс-служба правительства Армении, 5 апреля в Брюсселе запланирована встреча Пашиняна с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В рамках визита Пашинян встретится также с руководителем Международного агентства развития США Самантой Пауэр.
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