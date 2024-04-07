Сбер окажет комплексную помощь пострадавшим во время ЧС в Оренбургской области
10:28 07.04.2024
В рамках действующей программы Сбера по поддержке клиентов в чрезвычайных ситуациях помощь будет оказана заемщикам и застрахованным лицам, пострадавшим в результате прорыва дамбы в Орске.
Пострадавшим будет проведена реструктуризация кредитов. Работа будет проводиться с каждым клиентом индивидуально, сообщили в пресс-службе Сбера.
Также все клиенты, застрахованные в Сбер Страхование и Сбер Страхование Жизни, пострадавшие во время ЧС, получат полагающиеся выплаты в приоритетном порядке.
При необходимости, для помощи людям, эвакуированным из пострадавших районов, в местах размещения будут развернуты мобильные офисы Сбера.
Также Сбер планирует совместно с волонтерами открыть в нескольких офисах в Оренбургской области пункты сбора необходимых вещей для пострадавших людей, которые будут передаваться по каналам банка. Об адресах работы пунктов сбора помощи объявят дополнительно.
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