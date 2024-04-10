Гуцул обвинила власти Молдавии в том, что они ведут себя в автономии как оккупанты

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагузии Евгения Гуцул обвинила центральные власти Молдавии в том, что они ведут себя в автономии как оккупанты.

«Мы, гагаузы, — главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупант», — написала она в своем телеграм-канале.