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НОВОСТИ

Гуцул обвинила власти Молдавии в том, что они ведут себя в автономии как оккупанты

13:32 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагузии Евгения Гуцул обвинила центральные власти Молдавии в том, что они ведут себя в автономии как оккупанты.

«Мы, гагаузы, — главные патриоты Молдовы. Мы любим эту страну, но власть ведет себя с нами как оккупант», — написала она в своем телеграм-канале.

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