Израиль в разгар войны в секторе Газа готовится к вызовам на других аренах — Нетаньяху
15:32 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль находится «в разгаре войны» в секторе Газа, но готовится к сценариям, связанным с вызовами на других аренах. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения авиабазы Тель-Ноф, где встретился с личным составом 133-й эскадрильи, эксплуатирующей истребители F-15.
«Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу. Но мы также готовимся к сценариям, связанным с вызовами на других аренах. Мы определили простое правило: кто нам навредит, тому мы причиним вред. Мы готовы удовлетворить все потребности безопасности Государства Израиль как в обороне, так и в нападении», — сказал глава правительства. Видеозапись выступления Нетаньяху на авиабазе распространила его канцелярия.
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