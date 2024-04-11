Израиль в разгар войны в секторе Газа готовится к вызовам на других аренах — Нетаньяху

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль находится «в разгаре войны» в секторе Газа, но готовится к сценариям, связанным с вызовами на других аренах. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе посещения авиабазы Тель-Ноф, где встретился с личным составом 133-й эскадрильи, эксплуатирующей истребители F-15.

«Мы находимся в разгаре войны в Газе, которая продолжается в полную силу. Но мы также готовимся к сценариям, связанным с вызовами на других аренах. Мы определили простое правило: кто нам навредит, тому мы причиним вред. Мы готовы удовлетворить все потребности безопасности Государства Израиль как в обороне, так и в нападении», — сказал глава правительства. Видеозапись выступления Нетаньяху на авиабазе распространила его канцелярия.