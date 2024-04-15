0
0
84
НОВОСТИ

Австралия попросила Минюст США договориться с Ассанжем о признании вины — WSJ

13:00 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии обратилось к Министерству юстиции США с просьбой о возможности заключить с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем сделку о признании вины, которая позволила бы ему вернуться на родину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, с такой просьбой австралийская сторона выступила на прошлой неделе. Как пишет издание, США уже рассматривали ранее возможность подобной сделки, но так и не заключили ее, продолжая добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 15.04.2024
Санкции на алюминий и медь будут бить по тем, кто их ввел, заявил Песков
0
46
13:05 15.04.2024
ЕС значительно увеличил контакты с Ираном, чтобы предотвратить эскалацию в регионе — FT
0
80
12:32 15.04.2024
ВС Польши усилят свое присутствие на границе с Украиной
0
164
12:20 15.04.2024
Израиль не смог бы выдержать удар Ирана без поддержки западных и арабских партнеров — WSJ
0
184
12:05 15.04.2024
ЕС передаст Украине средства для децентрализованной генерации энергии — Минэнерго Бельгии ер
0
206
12:00 15.04.2024
Всего с начала паводка в Оренбуржье было подтоплено почти 18,5 тыс. домов
0
170
11:32 15.04.2024
Лишь 33% американцев одобряют политику Байдена по ближневосточному конфликту — опрос
0
205
11:20 15.04.2024
Девять иранских ракет попали по двум авиабазам Израиля в ходе атаки 13 апреля — ТВ
0
243
11:05 15.04.2024
Почти 13 тыс. человек эвакуированы в Курганской области из-за паводков
0
233
11:00 15.04.2024
Новые санкции против РФ приведут к росту поставок российского металла в КНР — Bloomberg
0
245

Возврат к списку