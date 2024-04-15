Австралия попросила Минюст США договориться с Ассанжем о признании вины — WSJ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Австралии обратилось к Министерству юстиции США с просьбой о возможности заключить с основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем сделку о признании вины, которая позволила бы ему вернуться на родину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, с такой просьбой австралийская сторона выступила на прошлой неделе. Как пишет издание, США уже рассматривали ранее возможность подобной сделки, но так и не заключили ее, продолжая добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании.