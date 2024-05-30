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НОВОСТИ

США проводят в ряде постсоветских стран «военно-гражданскую операцию» - СМИ

20:15 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные советники были направлены в оборонные ведомства Армении, Молдавии и Украины, а также в балканские страны по запросу властей этих государств. Об этом сообщает интернет-портал Intelligence Online.

Утверждается, что американские советники должны «сделать их [ведомства] совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», поскольку власти этих стран якобы хотят «сойти с орбиты влияния Москвы». Данная военно-гражданская операция, «проводимая частной структурой, в конечном итоге поможет подготовить будущие закупки для реформированных армий», утверждается в публикации.

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